Il Real vicino anche a Van de Beek, Ten Hag ammette: "Quando arrivano questi club diventa dura..."

(ANSA) - ROMA, 2 AGO - Donny Van de Beek, 'stella' dell'Ajax semifinalista dell'ultima Champions, è vicino al Real Madrid, club che sta per prenderlo per 70 milioni più bonus. Per l'Ajax sarebbe la terza cessione dolorosa di quest'estate dopo quelli di Frenkie de Jong e Matthijs de Ligt, e l'allenatore dei biancorossi di Amsterdam, Erik Ten Hag, sta cercando di evitarla mentre de Beek dice che "sì, effettivamente c'è un interessamento nei miei confronti da parte del Rea". "Vorrei che non lo perdessimo - ha detto oggi Ten Hag parlando alla vigilia della prima partita del campionato olandese 2019-'20, contro il Vitesse - e faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per trattenerlo. Certo che quando ci sono di mezzo club del calibro del Real, la situazione non è facile. La sua cessione sarebbe per noi una grossa perdita, ma sappiamo che potrebbe accadere".