Il Senegal batte la Nigeria, Koulibaly felice: "Buona prestazione, stiamo lavorando bene"

"Buona prestazione, ottimo test: stiamo lavorando bene". Così su Twitter il difensore azzurro Kalidou Koulibaly dopo la vittoria del suo Senegal in amichevole contro la Nigeria per 1-0.

Une bonne performance, un test excellent: nous travaillons bien 🇸🇳🇳🇬



Buona prestazione, ottimo test: stiamo lavorando bene 🇸🇳🇳🇬



A good performance, an excellent test: we are doing a good job 🇸🇳🇳🇬#SENNIG 1-0 ️ #KK