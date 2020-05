In Spagna scatta la richiesta per i 5 cambi a partita, si attende il via libera

È ufficiale, la Federcalcio spagnola (RFEF) proporrà per la ripresa del campionato 5 cambi. Una modifica che, si precisa, sarà "eccezionale" e varrà, pertanto, solamente per il finale di torneo da giocare. C'è l'ok della Liga de Futbol Profesional (LFP) ma per essere applicata servirà il via libera della IFAB. In merito, il presidente della RFEF, Luis Rubiales, ha dichiarato: "Con questa proposta, la Federazione spagnola vuole portarsi avanti e proporre misure che favoriscano la salute dei calciatori".