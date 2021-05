Incredibile: gol regolare annullato a Osimhen ed al VAR Mazzoleni tace!

Rete annullata a Osimhen al minuto 54'! Koulibaly spazza via e pesca Osimhen nello spazio. Nell'uno contro uno in velocità con Godin quest'ultimo resta a terra e l'ex Lille, a tu per tu con Cragno, non sbaglia. Fabbri però fischia un fallo di Osimhen su Godin. Dal replay non si nota nessun contatto falloso e Mazzoleni al Var non interviene.