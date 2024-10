Ufficiale Infinito Matador! Il 37enne Cavani ha rinnovato col Boca fino al 2026

La notizia era nell'aria ormai da giorni e finalmente sono arrivati anche i crismi dell'ufficialità. Il Boca Juniors ha deciso di rinnovare il contratto di uno dei suoi leader, Edinson Cavani. L'attaccante 37enne ha prolungato il suo accordo fino al 31 dicembre 2026, continuando a così a fare ciò che gli riesce meglio: giocare a calcio e segnare gol pesanti.

"È un orgoglio per me continuare a difendere questa maglia, l'unica cosa che posso assicurarvi è che fino all'ultimo giorno ci proverò e ci riproverò tutte le volte che sarà necessario. Vamo Boca!", ha scritto lo stesso ex calciatore di Palermo e Napoli sul suo profilo Instagram.