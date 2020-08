Inghilterra, eliminati i replay dalle sfide di FA Cup: semifinali di Carabao in gara secca

Novità importanti per le due Coppe nazionali inglesi. La FA, considerando il calendario fin troppo ricco di impegni, ha deciso di non far disputare i classici "replay" nelle gare di FA Cup che termineranno in parità. La competizione inizierà con i preliminari l'1 settembre e terminerà con la finale allo stadio di Wembley il 15 maggio 2021. Allo stesso tempo, è stato anche annunciato che le semifinali della Coppa di Lega si giocheranno in gara singola.