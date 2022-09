Insigne, inutile doppietta al Montreal: Toronto ko nel derby

I due attaccanti italiani non bastano al Toronto per evitare la sconfitta contro il Montreal.

© foto di www.imagephotoagency.it

Il derby termina 4-3. L'ex esterno bianconero sblocca il risultato su calcio di rigore, poi colleziona un assist al bacio per il raddoppio di Insigne. Ma il Montreal reagisce e ribalta il risultato. Nel finale arriva anche la doppietta di Lorenzo Insigne.