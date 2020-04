ISS, Brusaferro chiarisce: "Oggi non ci sono le basi per dare patentini di immunità coi test sierologici"

Quali sono le linee guida per i test sierologici? E' una delle domande poste quest'oggi in conferenza stampa al professor Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità che quest'oggi ha accompagnato il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli nella lettura del bollettino. "Sono test che vanno a cercare la presenza di anticorpi contro il virus nelle persone testate. Ci sono molti prodotti sul mercato e il numero è in crescita, questo è un dato positivo ma una valutazione precisa della loro sensibilità e del loro valore predittivo, cioè la loro capacità di individuare una persona positiva se lo è realmente, è ancora in una fase di messa a punto, di validazione. Questo lavoro è in itinere, oggi patenti di immune è difficile darle e laddove risulti positivo è sempre necessario un ulteriore tampone. In prospettiva questo evolverà"

Quindi i test sierologici che oggi molti vogliono fare non hanno valore? "Diciamo che non ci sono le basi per dare patentini di immunità".