Italia, Spalletti: "Sarà difficile per chiunque giocare contro di noi"

"Sarà difficile per chiunque giocare contro questa Italia. La formazione l'ho già scelta, poi è chiaro che un dubbio te lo porti fino all'ultimo. Ma con due partite ravvicinate è una cosa che è normale fare e che poi con il passare delle ore si mette a posto". Luciano Spalletti come scrive Sportmediaset annuncia di aver già deciso l'Italia che scenderà in campo giovedì sera a Bruxelles contro il Belgio in Nations League.

"Fare bene anche in queste due gare ci darebbe la conferma che abbiamo portato a casa ciò che abbiamo evidenziato nelle partite precedenti: questa continuità di comportamento, di autostima sulle qualità che abbiamo, sulla convinzione nelle nostre potenzialità e nella nostra forza. In questo senso diventano fondamentali questi due risultati e gli atteggiamenti che andremo a sviluppare", ha detto il ct a Vivo Azzurro Tv.