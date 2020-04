"Je sto vicino a te", bellissima iniziativa della fondazione Ferrara-Cannavaro: i dettagli

Bellissima iniziativa di beneficenza della Fondazione Cannavaro-Ferrara intitolata "Je sto vicino a te". All'asta andranno tante maglie di calciatori per aiutare le persone meno agiate con beni di prima necessità. Ciro Ferrara ha pubblicato un post su Instragram in merito a questa bellissima iniziativa: "Questa canzone di Pino Daniele non ci ha mai fatto sentire così uniti. Siamo da sempre vicini a te, Napoli, e anche stavolta, nonostante le distanze, vogliamo far sentire la nostra presenza con un'altra iniziativa. Insieme a Fabio e Paolo, e la nostra Fondazione, abbiamo coinvolto tanti amici del mondo del calcio legati al territorio campano per organizzare un'asta solidale. 26 convocati, 26 divise che uniscono, 1 obiettivo: raccogliere fondi per le famiglie più bisognose e le fasce deboli del nostro territorio per dare un aiuto concreto, comprando beni di prima necessità attraverso i programmi di spesa solidale. Grazie a tutti coloro che hanno aderito alla nostra iniziativa, e grazie soprattutto a tutti coloro che ci aiuteranno a sostenerla. Aggiudicati una delle nostre maglie del cuore, a questo link: www.charitystars.com/JeStoVicinoaTe"