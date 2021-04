Juve-Napoli, ecco dove vedere il match in tv e in streaming

Juventus-Napoli si sfideranno mercoledì 7 aprile a partire dalle ore 18.45. A trasmettere il match in diretta sarà Sky, i canali di riferimento su cui sintonizzarsi per il match dello 'Stadium' saranno quelli di Sky Sport Serie A (202 del satellite; 473 del digitale terrestre), il numero 251 e il numero 254 del satellite.

La gara sarà disponibile anche in streaming su Sky Go scaricando l'app su pc, smartphone o tablet, così come sulla piattaforma NOW.