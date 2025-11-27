Calcio in Tv, dove vedere le gare di oggi: Europa e Conference League con tre italiane

Continuano le gare delle coppe europee, oggi in campo Roma e Bologna per l'Europa League e Fiorentina per la Conference League. Alle 18.45 la squadra di Gasperini ospita il Midtjylland. Per Bologna e Fiorentina, invece, appuntamento alle 21, rispettivamente contro Salisburgo al Dall'Ara e AEK ad Atene. Di seguito la programmazione tv completa.

GIOVEDI' 27 NOVEMBRE

17.00 Portogallo-Austria (Finale Mondiali Under 17) - RAI SPORT e FIFA+

18.45 Diretta Gol Europa e Conference League - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

18.45 Roma-Midtjylland (Europa League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW

18.45 Aston Villa-Young Boys (Europa League) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 252) e NOW

18.45 Viktoria Plzen-Friburgo (Europa League) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 253) e NOW

18.45 Porto-Nizza (Europa League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

21.00 Diretta Gol Europa e Conference League - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Bologna-Salisburgo (Europa League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW

21.00 Fiorentina-AEK (Conference League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e NOW

21.00 Nottingham Forest-Malmo (Europa League) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 254) e NOW

21.00 Maccabi Tel Aviv-Lione (Europa League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

21.00 Rangers-Braga (Europa League) - TV8, SKY SPORT (canale 256) e NOW