McTominay implacabile in zona gol: ha un primato dal suo arrivo in Serie A

Dal suo esordio in Serie A nel 2024/25, Scott McTominay è il centrocampista della Serie A che ha preso parte a più gol esclusi rigori: 24 (18 reti, sei assist) in tutte le competizioni. Lo scozzese anche questa sera si è confermato implacabile in zona gol, trascinando il Napoli contro il Qarabag con il gol che ha sbloccato il match e provocando anche l'autorete del raddoppio. A riportare il dato è Opta.