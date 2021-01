Juventus-Napoli: i diffidati che rischiano di saltare la Supercoppa

Nel prossimo turno di campionato i giocatori di Napoli e Juventus dovranno prestare molta attenzione ai cartellini. In caso di ammonizione con diffida o espulsione, infatti, scatterà la squalifica che verrà scontata nella finale di Supercoppa a Reggio Emilia. Il Napoli può dirsi relativamente tranquillo, non avendo giocatori in diffida e quindi dovrà fare attenzione solo ai rossi. Nella Juventus invece sono quattro i giocatori diffidati: Danilo in difesa, Rabiot e Bentancur a centrocampo, Kulusevski in attacco. Delicata soprattutto la situazione del brasiliano, che è uno dei pochi difensori a disposizione di Pirlo in un reparto falcidiato dal Covid-19.