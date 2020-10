L'annuncio di Trump: "Melania ed io positivi al Coronavirus". Il contagio durante viaggi senza mascherina

Donald Trump e sua moglie Melania positivi al coronavirus. Arriva dagli Stati Uniti la notizia che riguarda il presidente, che attraverso un tweet ha annunciato la posititivà. 'Siamo in quarantena' ha aggiunto Trump nel messaggio postato su Twitter.

"A contagiare la coppia presidenziale - si legge sul sito di Repubblica - Hope Hicks che è stata al loro fianco sull'Air Force One, accompagnandoli prima a Cleveland e poi a Duluth, Minnesota, dove Trump ha tenuto un comizio. Viaggiando sempre senza mascherina. Cancellata tappa elettorale in Florida"

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!