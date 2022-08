L'Arsenal lo strappò al Napoli per 80mln, oggi Pepe è un esubero: va verso il Nizza

Trasferitosi a Londra nell'estate del 2019 per 80 milioni di euro e strappato di fatto al Napoli, Pépé non è riuscito a imporsi con i Gunners

Trattativa in corso fra Arsenal e Nizza per Nicolas Pépé. Secondo quanto riportato da Sky Sports i due club stanno cercando l'accordo per il trasferimento in Costa Azzurra dell'esterno ivoriano. Trasferitosi a Londra nell'estate del 2019 per 80 milioni di euro e strappato di fatto al Napoli, Pépé non è riuscito a imporsi con i Gunners e in queste prime due giornate di campionato non è mai stato impiegato.