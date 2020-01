L'Espanyol ferma il Barça: in parità il derby catalano, a segno l'ex David Lopez

(ANSA) - ROMA, 04 GEN - Sorpresa nel derby catalano, con l'Espanyol che riesce a sorpresa a tenere a freno il Barcellona, fermandolo sul 2-2. Nel quarto anticipo della 19/a giornata della Liga, la squadra di Valverde prima va sotto, poi ribalta il risultato ma il doppio giallo a de Jong al 75' rimette in gioco i padroni di casa che con Wu Lei all'88' recuperano una partita che sembrava compromessa. Con questo risultato, i blaugrana perdono anche la testa solitaria della classifica dopo la vittoria del Real Madrid nel pomeriggio sul campo del Getafe: ora blancos e catalani guidano la Liga appaiati a 40 punti (seguono Atletico Madrid e Siviglia con 35). Al 'Cornellà-El Prat' i padroni di casa, che vedevano il debutto in panchina del nuovo allenatore Abelardo, erano andati a sorpresa in vantaggio con Lopez (23'), prima della reazione degli ospiti che nella ripresa nel giro di nove minuti (5' e 14') hanno ribaltato il risultato grazie a Luis Suarez, autore del momentaneo pareggio e poi dell'assist per Arturo Vidal. Ma nel finale il gol di Wu Lei riporta di nuovo e definitivamente il risultato in parità. (ANSA).