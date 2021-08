L'ex arbitro Marelli sbarca su DAZN: farà la moviola per la Serie A

L'ex arbitro Luca Marelli, ha annunciato tramite un post su Facebook, il suo ingresso nella squadra di Dazn: "Alaves-Real Madrid (sabato 14, ore 22) sarà una sorta di prova generale in vista della prima giornata di campionato di Serie A. Da domani sera sarò impegnato come “talent” arbitrale (o, se volete, commentatore tecnico arbitrale) per DAZN. Nel corso della stagione scoprirete un nuovo modo di raccontare l’episodio arbitrale, nel solco di come ho agito negli ultimi anni: regolamento, applicazione del protocollo, spiegazione e, ovviamente, opinione personale. Non mi dilungo oltre, durante le prime giornate di campionato prenderete confidenza con questo nuovo metodo. Oggi mi preme ringraziare tutti Voi: senza la vostra fiducia, la vostra attenzione e la vostra interazione non avrei mai potuto raggiungere questo traguardo. Un traguardo che voglio condividere con tutti voi. Grazie e buon campionato a tutti".