L'ex vice di Ancelotti: "Discusse con Cr7 sulla sua posizione, voleva farlo giocare centravanti"

Paul Clement, ex vice di Carlo Ancelotti ai tempi al Real Madrid rivela una discussione tra il tecnico oggi al Napoli e Cristiano Ronaldo in un'intervista a Stadium Astro: "L'idea di Carlo era di farlo giocare centravanti, con o senza Benzema che poteva subentrare. Voleva dargli più libertà in quella zona, così che poteva diventare ancora più goleador anche avendo meno responsabilità, perché invece giocando largo devi tornare anche indietro. Aveva iniziato così durante la prima preparazione estiva ma all'inizio della stagione disse a Carlo: "Non mi sento a mio agio a giocare in quella posizione sono spalle alla porta e non è quello il mio punto di forza"".