L'impresa del Napoli è storica: da 25 anni la vincitrice della Champions non perdeva all'esordio

Era da 25 anni che la squadra vincitrice della Champions League non perdeva la gara d'esordio nell'edizione successiva. E' capitato ieri sera al San Paolo al Liverpool di Jurgen Klopp, 25 anni dopo il ko del Milan che nel 1994 - dopo aver stravinto l'edizione precedente - perse all'esordio contro l'Ajax. Per i lancieri fu la prima di una lunga serie di vittorie che portarono la squadra di Amsterdam ad alzare al cielo il 24 maggio 1995 l'allora Coppa dei Campioni. A essere sconfitto in finale proprio il Milan, beffato all'85esimo da una rete di Patrick Kluivert.