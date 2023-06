L'Italia Under 20 punita da una mischia all'86': l'Uruguay è Campione del Mondo!

All’Italia è mancata la qualità dei suoi uomini migliori, anche a causa delle condizioni pessime del terreno di gioco.

Il sogno dell’Italia Under 20 finisce in finale. Allo stadio Diego Armando Maradona di La Plata, l'Uruguay si impone per 1-0 grazie alla rete di Luciano Rodriguez all’86’ dopo una mischia furibonda e diverse deviazioni, convalidata dopo controllo Var. All’Italia è mancata la qualità dei suoi uomini migliori, anche a causa delle condizioni pessime del terreno di gioco che ha penalizzato soprattutto la tecnica dell'attacco azzurro.