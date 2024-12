La BBC sceglie il Club Napoli SMCV Azzurra per il servizio dedicato a McTominay e Gilmour

Una bella soddisfazione per il Club Napoli SMCV Azzurra, scelto dalla BBC SPORT per girare una parte del servizio realizzato dalla troupe britannica sull’accoglienza riservata dai tifosi napoletani ai calciatori scozzesi Billy Gilmour e Scott McTominay. Nell’occasione sono stati intervistati il presidente Rosario Avenia e cinque giovani soci del Club.

Per la disponibilità ricevuta i giornalisti hanno omaggiato il Club di una bandiera del Napoli firmata da Billy e Scott. “Siamo molto orgogliosi che il nostro Club sia stato selezionato per un lavoro così importante da parte di un’emittente di caratura internazionale; sono esperienze uniche che riempiono di fierezza non solo il Consiglio Direttivo ma tutti gli iscritti al Club e ci confermano che la strada che abbiamo imboccato è quella giusta. Forza Napoli Sempre”, queste le parole di Rosario Avenia, presidente del Club Napoli SMCV Azzurra e vicepresidente della “UANM” Unione Azzurra nel Mondo.