La Bundesliga sbarca su Amazon Prime: buona la prima, nonostante i problemi tecnici

La Bundesliga è sbarcata su Amazon, anche se la prima non è stata indimenticabile. Ieri sera il colosso americano ha trasmesso il match tra Werder Brema e Bayer Leverkusen, di cui aveva acquisito i diritti appena 24 ore prima. La partita è stata offerta gratuitamente per gli abbonati Prime, frutto di un accordo con la Lega calcio tedesca. Purtroppo, la diretta è stata caratterizzata da molti problemi tecnici: come riporta faz.net, l'audio arrivava in ritardo rispetto alle immagini. Piccoli inconvenienti in una serata comunque storica.