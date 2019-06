La Polonia asfalta Israele, assist per gli azzurri Milik e Zielinski

Vittoria netta per la Polonia che asfalta Israele per ben 4-0. Ad aprire le danze l'attaccante del Milan Piatek, seguito al 56' dal gol del raddoppio di Lewandowski. Due minuti dopo è l'azzurro Zielinski che apparecchia per il gol di Grosicki, mentre Milik (entrato al 73' proprio al posto di Piatek) firma l'assist per il poker siglato da Kadzior. Per Zielinski 90' minuti in campo.