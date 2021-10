La sblocca proprio lui: Zileinski fa 1-0!

La sblocca proprio lui, l’uomo più discusso! Napoli in vantaggio al minuto 64’ con Piotr Zielinski! Zielinski centra per Petagna, il cui colpo di testa sbatte sulla traversa. La sfera schizza buona per Mario Rui che ripropone sul secondo palo, dove c'è Zielinski: sinistro da distanza ravvicinata che trafigge Belec per l'1-0 del Napoli!