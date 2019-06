Lavezzi decide il derby napoletano in Cina: battuto il Dalian di Hamsik

Un gol al minuto 66’ del Pocho Lavezzi decide il derby napoletano in Cina. L’Hebei dell’attaccante argentino ex Napoli batte il Dalian dell’altro ex azzurro Marek Hamsik. Un cartellino rosso per Mushekwi al 73’ ha condizionato il tentativo di rimonta dello slovacco e compagni. Il match winner Lavezzi, invece, è entrato al minuto 17 al posto di Gao Huaze. Con questo successo l’Hebei si rialza dai bassifondi della classifica e si porta al 12imo posto con un punto in meno dello stesso Dalian alla seconda sconfitta di fila.