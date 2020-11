Lazio bloccata in Calabria, allagato l'aeroporto di Crotone

Ritorno a Roma problematico per la Lazio, che oggi ha giocato sul campo del Crotone nonostante il nubifragio che ha colpito oggi la Calabria. La formazione biancoceleste in questo momento si sta recando a Lamezia Terme in pullman visto che l’aeroporto di Crotone è inagibile. L'aereo con la livrea resta a terra.