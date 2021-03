Le partite di oggi, il programma: in campo Belgio, Nigeria e Messico

Tornano oggi in campo gli azzurri, impegnati con le rispettive nazionali per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 e alla Coppa D'Africa. Dries Mertens, giocherà col suo Belgio nella sfida contro la Repubblica Ceca, Victor Osimhen invece sarà impegnato in Benin-Nigeria. Infine Hirving Lozano disputerà a Cardiff l'amichevole Galles-Messico. Di seguito il programma completo.

Mondiali Qatar 2022 - Qualificazione

Gruppo A: Repubblica d'Irlanda - Lussemburgo, Serbia - Portogallo

Gruppo E: Bielorussia - Estonia (18:00), Repubblica Ceca - Belgio

Gruppo G: Montenegro - Gibilterra (15:00), Norvegia - Turchia (18:00), Olanda - Lettonia

Gruppo H: Russia - Slovenia (15:00), Croazia - Cipro (18:00), Slovacchia - Malta

African Nations Cup - Qualificazione

Lesotho - Sierra Leone (14:00)

Benin - Nigeria (14:00)

Amichevole

Galles-Messico (21:00)