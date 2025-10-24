Leao trascina il Milan: suo il gol che vale l'1-0 all'intervallo contro il Pisa

Termina sul parziale di 1-0 il primo tempo di San Siro tra Milan e Pisa, anticipo dell'ottava giornata di Serie A. È Rafa Leao l'uomo del momento nei rossoneri: al minuto 7, il portoghese si accentra dalla sinistra e con un tiro da fuori area la piazza all'angolino, con Semper che non calcola la traiettoria: per Leao si tratta della terza rete nelle ultime due gare.