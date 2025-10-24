"Avessimo giocato con la Cremonese, ora saremmo primi": arriva la risposta di Nicola a Tudor

"Se avessimo giocato con la Cremonese al posto del Milan saremmo primi". In settimana, Igor Tudor si è lasciato andare a questa considerazione sul calendario della sua Juventus. Parole rispetto alle quali non poteva mancare la risposta dell'allenatore grigiorosso Davide Nicola, in conferenza stampa alla vigilia della partita con l'Atalanta:

"Ho letto qualcosa, ma francamente lascia il tempo che trova. Credo volesse dire che, se avesse incontrato squadre con obiettivi diversi da quelli della Juventus, allora avrebbero potuto avere qualche punto in più. Ma sono considerazioni che fa Tudor, che è l'allenatore della Juventus: io non mi presto a questi giochini. E poi è tutto da dimostrare: è più probabile che chi lotta per lo scudetto vinca più partite contro chi si gioca la salvezza, ma mai dire mai. È il bello del calcio".