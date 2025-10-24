Ufficiale Infortunio in casa Inter alla vigilia del Napoli: domani sarà assente

Thomas Palacios si è fermato. Risentimento al retto femorale della coscia sinistra per il difensore argentino, costretto a saltare la trasferta di Napoli e la gara contro la Fiorentina sicuramente. Le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno, ma possibile che Palacios possa essere disponibile al 100% al derby, in programma il 23 novembre.

Se questa indiscrezione sarà confermata, l'argentino salterà le sfide con Napoli, Fiorentina, Verona, Kairat e Lazio. 22 anni, fin qui Palacios non è mai stato impiegato dal tecnico Cristian Chivu. Dal suo arrivo all'Inter, nell'estate del 2024, l'argentino ha raccolto solo 10 minuti spalmati in due apparizioni nella passata stagione. Da gennaio a giugno 2025 ha giocato al Monza dove ha giocato 8 partite.