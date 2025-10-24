Clamoroso a San Siro: il Milan si fa rimontare dal Pisa, poi trova il 2-2 al 93’

Termina sul risultato di 2-2 il match di San Siro tra Milan e Pisa, anticipo dell'ottava giornata di Serie A. Nel primo tempo i rossoneri passano in vantaggio con il loro uomo più in forma, Rafa Leao, che al settimo minuto da posizione molto defilata calcia a giro con il destro, infilando un Semper non perfetto. Nella ripresa però sale in cattedra la squadra di Alberto Gilardino: al 60esimo De Winter tocca di mano in area, calcio di rigore che Cuadrado trasforma; poi, al minuto 86, Nzola raccoglie il lancio di Akinsanmiro e batte Maignan, firmando il vantaggio nerazzurro. C’è tempo per un altro colpo di scena, perché nei minuti di recupero la conclusione dal limite di Athekame sorprende Semper ed entra in porta, per il definitivo 2-2. È il secondo passo falso contro una neopromossa per i ragazzi di Massimiliano Allegri, che ora sono a 17 punti in classifica e rischiano di perdere la vetta, con Napoli, Inter e Roma in agguato a quota 15.

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo Milan-Pisa 2-2:

Milan 17*

Inter 15

﻿﻿﻿Napoli 15

﻿﻿﻿Roma 15

﻿﻿﻿Bologna 13

﻿﻿﻿Como 12

﻿﻿﻿Juventus 12

﻿﻿﻿Atalanta 11

﻿﻿﻿Sassuolo 10

﻿﻿﻿﻿Cremonese 10

﻿﻿﻿﻿Udinese 9

﻿﻿﻿﻿Lazio 8

﻿﻿﻿﻿Cagliari 8

﻿﻿﻿﻿Torino 8

﻿﻿﻿﻿Lecce 6

﻿﻿﻿﻿Parma 6

﻿﻿﻿﻿Hellas Verona 4

Pisa 4*

﻿﻿﻿﻿Fiorentina 3

Genoa 3

*una partita in più