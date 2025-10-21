Serie A, indisponibili e squalificati: ecco chi salta l'8ª giornata
Squalificati, indisponibili e giocatori in dubbio: ecco tutti gli assenti della Serie A per quanto riguarda l'8ª giornata di campionato (articolo in aggiornamento):
ATALANTA
Indisponibili: Kossonou, Bakker, Bellanova, Kolasinac, Scalvini
Squalificati: nessuno
BOLOGNA
Indisponibili: Bonifazi, Immobile (in dubbio)
Squalificati: nessuno
CAGLIARI
Indisponibili: Radunovic, Di Pardo, Belotti, Pintus
Squalificati: nessuno
COMO
Indisponibili: Dossena, Addai, Sergi Roberto
Squalificati: nessuno
CREMONESE
Indisponibili: Collocolo, Moumbagna, Audero (in dubbio)
Squalificati: nessuno
FIORENTINA
Indisponibili: Kouamé, Lamptey, Richardson
Squalificati: nessuno
GENOA
Indisponibili: Messias, Stanciu, Marcandalli
Squalificati: nessuno
INTER
Indisponibili: M. Thuram, Di Gennaro, Darmian
Squalificati: nessuno
JUVENTUS
Indisponibili: Milik, Cabal, Bremer, Pinsoglio
Squalificati: nessuno
LAZIO
Indisponibili: Gigot, Rovella, L. Pellegrini, Castellanos, Dele-Bashiru, Cancellieri (in dubbio)
Squalificati: nessuno
LECCE
Indisponibili: Marchwinski, Jean, Perez, Rafia
Squalificati: nessuno
MILAN
Indisponibili: Rabiot, Jashari, Pulisic, Loftus-Cheek, Estupinan (in dubbio), Nkunku (in dubbio)
Squalificati: nessuno
NAPOLI
Indisponibili: Lukaku, Contini, Rrahmani, Lobotka
Squalificati: nessuno
PARMA
Indisponibili: Frigan, Ondrejka, Oristanio, Valeri
Squalificati: Ndiaye
PISA
Indisponibili: Stengs, Esteves, Lusuardi
Squalificati: nessuno
ROMA
Indisponibili: Angelino
Squalificati: nessuno
SASSUOLO
Indisponibili: Y. Paz, Pieragnolo, Muharemovic, Boloca
Squalificati: nessuno
TORINO
Indisponibili: Schuurs, Savva, Sazonov, Anjorin, Aboukhlal
Squalificati: nessuno
UDINESE
Indisponibili: Kristensen
Squalificati: nessuno
VERONA
Indisponibili: Suslov, Bella-Kotchap, Oyegoke, Al-Musrati
Squalificati: nessuno
