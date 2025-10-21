Live

Serie A, indisponibili e squalificati: ecco chi salta l'8ª giornata

Serie A
di Davide Baratto

Squalificati, indisponibili e giocatori in dubbio: ecco tutti gli assenti della Serie A per quanto riguarda l'8ª giornata di campionato (articolo in aggiornamento):

ATALANTA
Indisponibili: Kossonou, Bakker, Bellanova, Kolasinac, Scalvini
Squalificati: nessuno

BOLOGNA
Indisponibili: Bonifazi, Immobile (in dubbio)
Squalificati: nessuno

CAGLIARI
Indisponibili: Radunovic, Di Pardo, Belotti, Pintus
Squalificati: nessuno

COMO
Indisponibili: Dossena, Addai, Sergi Roberto
Squalificati: nessuno

CREMONESE
Indisponibili: Collocolo, Moumbagna, Audero (in dubbio)
Squalificati: nessuno

FIORENTINA
Indisponibili: Kouamé, Lamptey, Richardson
Squalificati: nessuno

GENOA
Indisponibili: Messias, Stanciu, Marcandalli
Squalificati: nessuno

INTER
Indisponibili: M. Thuram, Di Gennaro, Darmian
Squalificati: nessuno

JUVENTUS
Indisponibili: Milik, Cabal, Bremer, Pinsoglio
Squalificati: nessuno

LAZIO
Indisponibili: Gigot, Rovella, L. Pellegrini, Castellanos, Dele-Bashiru, Cancellieri (in dubbio)
Squalificati: nessuno

LECCE
Indisponibili: Marchwinski, Jean, Perez, Rafia
Squalificati: nessuno

MILAN
Indisponibili: Rabiot, Jashari, Pulisic, Loftus-Cheek, Estupinan (in dubbio), Nkunku (in dubbio)
Squalificati: nessuno

NAPOLI
Indisponibili: Lukaku, Contini, Rrahmani, Lobotka
Squalificati: nessuno

PARMA
Indisponibili: Frigan, Ondrejka, Oristanio, Valeri
Squalificati: Ndiaye

PISA
Indisponibili: Stengs, Esteves, Lusuardi
Squalificati: nessuno

ROMA
Indisponibili: Angelino
Squalificati: nessuno

SASSUOLO
Indisponibili: Y. Paz, Pieragnolo, Muharemovic, Boloca
Squalificati: nessuno

TORINO
Indisponibili: Schuurs, Savva, Sazonov, Anjorin, Aboukhlal
Squalificati: nessuno

UDINESE
Indisponibili: Kristensen
Squalificati: nessuno

VERONA
Indisponibili: Suslov, Bella-Kotchap, Oyegoke, Al-Musrati
Squalificati: nessuno