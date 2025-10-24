Foto Serie A, classifica: frena il Milan, domani una tra Napoli e Inter può salire in vetta

Passo falso del Milan di Allegri che pareggia 2-2 contro il Pisa. I rossoneri ora sono a 17 punti in classifica e rischiano di perdere la vetta, con Napoli, Inter e Roma in agguato a quota 15.

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo Milan-Pisa 2-2:

Milan 17*

Inter 15

﻿﻿﻿Napoli 15

﻿﻿﻿Roma 15

﻿﻿﻿Bologna 13

﻿﻿﻿Como 12

﻿﻿﻿Juventus 12

﻿﻿﻿Atalanta 11

﻿﻿﻿Sassuolo 10

﻿﻿﻿﻿Cremonese 10

﻿﻿﻿﻿Udinese 9

﻿﻿﻿﻿Lazio 8

﻿﻿﻿﻿Cagliari 8

﻿﻿﻿﻿Torino 8

﻿﻿﻿﻿Lecce 6

﻿﻿﻿﻿Parma 6

﻿﻿﻿﻿Hellas Verona 4

Pisa 4*

﻿﻿﻿﻿Fiorentina 3

Genoa 3

*una partita in più