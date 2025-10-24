Foto

Serie A, classifica: frena il Milan, domani una tra Napoli e Inter può salire in vetta

Oggi alle 22:55Serie A
di Davide Baratto

Passo falso del Milan di Allegri che pareggia 2-2 contro il Pisa. I rossoneri ora sono a 17 punti in classifica e rischiano di perdere la vetta, con Napoli, Inter e Roma in agguato a quota 15.

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo Milan-Pisa 2-2:
Milan 17*
Inter 15
﻿﻿﻿Napoli 15
﻿﻿﻿Roma 15
﻿﻿﻿Bologna 13
﻿﻿﻿Como 12
﻿﻿﻿Juventus 12
﻿﻿﻿Atalanta 11
﻿﻿﻿Sassuolo 10
﻿﻿﻿﻿Cremonese 10
﻿﻿﻿﻿Udinese 9
﻿﻿﻿﻿Lazio 8
﻿﻿﻿﻿Cagliari 8
﻿﻿﻿﻿Torino 8
﻿﻿﻿﻿Lecce 6
﻿﻿﻿﻿Parma 6
﻿﻿﻿﻿Hellas Verona 4
Pisa 4*
﻿﻿﻿﻿Fiorentina 3
Genoa 3

*una partita in più