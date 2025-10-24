Foto
Serie A, classifica: frena il Milan, domani una tra Napoli e Inter può salire in vetta
Passo falso del Milan di Allegri che pareggia 2-2 contro il Pisa. I rossoneri ora sono a 17 punti in classifica e rischiano di perdere la vetta, con Napoli, Inter e Roma in agguato a quota 15.
Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo Milan-Pisa 2-2:
Milan 17*
Inter 15
Napoli 15
Roma 15
Bologna 13
Como 12
Juventus 12
Atalanta 11
Sassuolo 10
Cremonese 10
Udinese 9
Lazio 8
Cagliari 8
Torino 8
Lecce 6
Parma 6
Hellas Verona 4
Pisa 4*
Fiorentina 3
Genoa 3
*una partita in più
Pubblicità
Serie A
Copertina Da 0 alla peggiore umiliazione dell’era ADL: la dichiarazione shock, l’incredibile accusa di Conte e l’agghiacciante confessione di Lang di Arturo Minervini
Le più lette
Prossima partita
25 ott 2025 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Inter
In primo piano
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: “Ve lo dissi sarà difficile! Complicato inserire così tanti acquisti. I napoletani non devono essere presi per il c**o"
Davide BarattoRileggi liveConte in conferenza: “Non saremo vittima sacrificale, Psv fa gioco particolare. Lang? Presto anche titolare. Su McT…”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: l'impietoso paragone per Lucca, la frase scritta nello spogliatoio, l'attentato al ragù di Olivera e l'incredibile dato sulla difesa
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: “Fatta la gara, preso gol fortuito. Manca concretezza. Hojlund-Scott? Erano qui per giocare, ma se non al 100%…”
Francesco CarboneRileggi liveConte in conferenza: "Buongiorno e Politano recuperati, 7 gare in 22 giorni: servirà ruotare. 4-3-3 con uno o due esterni: useremo entrambi! Su McTominay, Lang e Baroni..."
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com