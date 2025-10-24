Ufficiale Milan-Pisa, le formazioni: Allegri schiera una coppia d'attacco inedita

Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match di San Siro tra Milan e Pisa, anticipo dell'ottava giornata di Serie A. Nei rossoneri, Massimiliano Allegri schiera la coppia d'attacco inedita Leao-Gimenez, poi a centrocampo ci sono Ricci e Bartesaghi viste le assenze di Estupinan e Rabiot. Sponda nerazzurra, Alberto Gilardino conferma Albiol al centro della difesa, mentre davanti tocca al tandem Nzola-Meister. Di seguito le formazioni ufficiali:

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao. A disposizione: Terracciano, Pittarella, Nkunku, Tomori, Athekame, Odogu, Sala. Allenatore: Massimiliano Allegri.

PISA (3-5-2): Semper; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Tramoni, Bonfanti; Nzola, Meister. A disposizione: Nicolas, Angori, Marin, Leris, Hojholt, Cuadrado, Buffon, Vural, Moreo, Calabresi, Piccinini, Denoon, Lorran. Allenatore: Alberto Gilardino.