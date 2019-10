Liechtenstein-Italia, azzurri avanti dopo i primi 45': buono il primo tempo di DI Lorenzo

Nel match tra Liechtenstein e Italia valevole per l'ottavo turno di qualificazione all'Europeo, gli azzurri sono avanti dopo i primi 45' per 1-0. Succede tutto nei primissimi minuti di gioco, dopo una chiarissima occasione per i padroni di casa, Bernardeschi al 2' finalizza una bell'azione corale della Nazionale allenata da Roberto Mancini. Primo tempo in cui l'Italia ha dominato dal punto di vista del gioco e Liechtenstein che si è reso protagonista solo su qualche ripartenza. Buono il primo tempo per il giocatore del Napoli, Giovanni Di Lorenzo all'esordio con la maglia della Nazionale italiana.