LIVE - Napoli-Genoa, pre-partita: cresce la tensione, clima da ultima spiaggia per gli azzurri

19.00 - Il Napoli giocherà in azzurro nella sfida di stasera contro il Genoa. E' tutto pronto negli spogliatoi del San Paolo, come mostrato dal club partenopeo su Twitter, che fa sapere che la squadra di Ancelotti scenderà in campo con la prima divisa.

18.15 - Di solito in copertina, in occasione della presentazione delle partite del Napoli pubblicato dal club sui social, ci sono Insigne, Mertens, Koulibaly o gli altri big. Stavolta, difficilmente per caso, scompaiono loro e ritroviamo uno degli ultimi arrivati, Di Lorenzo. Uno spunto social, nulla di più. Ma è chiaro che la scelta del Napoli sia una delle conseguenze del caos degli ultimi giorni.

17.45 - Niente da fare, confermati gli ultimi rumors: Arkadiusz Milik salterà Napoli-Genoa. Malgrado fosse tra i convocati, l'attaccante polacco resterà a casa a causa di un problema fisico. Carlo Ancelotti ha dovuto modificare l'elenco dei disponibile per la sfida di stasera, non potendo fare affidamento sull'ex Ajax.

Ancelotti senza i soliti Ghoulam ed Allan, ma anche di Manolas e probabilmente di Milik che ha accusato un fastidio muscolare. In difesa quindi conferma per Maksimovic con Koulibaly con Di Lorenzo a destra e Luperto favorito a sinistra su Hysaj e Mario Rui. A centrocampo Callejon ed Insigne ai lati, in mezzo Elmas si gioca il posto con uno tra Fabian e Zielinski, ma anche l'ambiente difficile del San Paolo potrebbe portare alla conferma dei giocatori più esperti. In attacco invece Lozano potrebbe essere riproposto con Mertens vista l'assenza di Milik.

Si torna al San Paolo dopo giorni surreali. Dopo l'incredibile e senza precedenti scelta della squadra di disertare il ritiro, il Napoli scenderà in campo in un San Paolo semi-vuoto per una gara che ha ormai i contorni di una finale per l'importanza che ha assunto agli occhi dei tifosi, che negli ultimi due giorni hanno contestato il gruppo fuori e dentro il San Paolo, oltre naturalmente che per la classifica complessa non tanto per il -3 dal quarto posto quanto perché ci sono ben 3 squadre davanti in questo momento. La squadra è chiamata ad una reazione forte, dimostrando sul campo che è ancora con la testa in questa stagione, al di là della posizione che possono aver assunto i giocatori più rappresentativi tra contratti in scadenza o rinnovi che non arrivano. Di fronte ci sarà il Genoa di Thiago Motta, capace di dare la scossa con la vittoria sul Brescia, per poi tenere testa alla Juventus a Torino fino al 95' e giocando meglio dei bianconeri per larghi tratti, ma sciogliendosi nell'ultimo turno in casa contro l'Udinese rivedendo gli spettri della lotta salvezza della scorsa stagione.

Amici di Tuttonapoli, buonasera dal San Paolo e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Genoa!