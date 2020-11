Lobotka, mezz'ora in campo e vittoria in Slovacchia-Scozia

Stanislav Lobotka è entrato al 61' al posto di Kucka in Slovacchia-Scozia, match del Gruppo 2 della Lega B di Nations League vinto dagli slovacchi. Per i padroni di casa gol vittoria di Greguš al 32', ora la Scozia per ottenere la promozione dovrà sperare in un pari tra Rep.Ceca e Israele.