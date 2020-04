"Mafia in Italia aspetta soldi UE". Bufera per un articolo in Germania, Di Maio attacca: "Vergognoso!"

In Belgio hanno fatto arrabbiare gli italiani. Oggi sull'edizione online di Die Welt è apparso un articolo in cui l'editorialista Cristoph Schiltz invitava l'Europa a non aiutare l'Italia perché "la mafia sta aspettando i soldi da Bruxelles". Un pezzo denigratorio, ovviamente. E dall'Italia si protesta. Il ministro Luigi Di Maio si è così espresso tramite Facebook: "Questo non è un gioco, non è una partita tra due o più Paesi. Le persone stanno morendo e l’Europa ha il dovere di rispondere. Serve un messaggio di unità e a chiederlo non è l’Italia, ma tutto il popolo europeo".