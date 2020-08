Maksimovic tra campo e mercato: convocato dalla Serbia per il doppio impegno in Nations League

Chiamata in nazionale per Nikola Maksimovic. Il difensore azzurro, al centro di tante voci di mercato che lo vorrebbero in uscita, è stato convocato dalla serbia per le sfide di Nations League contro Russia e Turchia. Ecco il tweet della Federazione che ufficializza le scelte del commissario tecnico.

| Репрезентативци Србије на које селектор Љубиша Тумбаковић рачуна за утакмице против 🇷🇺 Русије и 🇹🇷 Турске у Лиги нација #NationsLeague. 🇷🇸🦅#SrcemSvim #Orlovi #Srbija #FSS pic.twitter.com/COaKnufCpf — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) August 20, 2020