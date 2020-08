Malaga, dallo sceicco alla crisi: avviato un procedimento di licenziamento collettivo

Il Malaga ha comunicato attraverso una nota che la società ha deciso di avviare un procedimento di licenziamento collettivo nei confronti di una parte della squadra. La decisione - si legge - è stata presa per poter permettere al club di uscire dalla grave crisi finanziaria che ha colpito la compagine spagnola. Nel comunicato non vengono specificate le mosse che verranno effettuate, ma molto probabilmente la società verrà ridimensionata in base alle esigenze.