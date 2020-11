Maradona ricoverato a La Plata: condizioni aggravate ma nessun collegamento col Covid-19

Brutte notizie arrivano dall'Argentina, dove Diego Armando Maradona è stato ricoverato proprio in queste ore: nessun nesso con il Covid-19 per il campione argentino che sarebbe stato accolto in un Ospedale di La Plata per condizioni di salute che sarebbero si aggravate proprio in queste ore, anche se le motivazioni sono ancora sconosciute. Al momento non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali da parte dei medici che assistono da vicino Maradona. A riportarlo è il quotidiano argentino Olè.