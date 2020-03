Marca annuncia: "La Uefa pronta a fermare tutto, stasera non si gioca"

La UEFA è pronta a fermare tutto già da oggi. Lo anticipa il quotidiano spagnolo Marca, specificando che anche le gare di questa sera valide per l'andata degli ottavi di finale di Europa League non dovrebbero andare in scena. Epilogo scontato per un annuncio atteso da giorni: è giusto che si fermi tutto lo sport, non solo il calcio, per evitare ulteriormente il diffondersi del Covid-19. Dunque, come prevedibile, non si giocherà mercoledì Barcellona-Napoli.