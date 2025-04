McTominay da sogno: già superato il record personale di gol in un campionato

vedi letture

Scott McTominay sta conducendo una stagione straordinaria, con la doppietta contro l'Empoli che ha sancito la vittoria del Napoli è salito a quota otto gol in questa Serie A. Così lo scozzese, al primo anno in Italia e con la maglia azzurra, ha già superato il proprio record realizzativo in carriera: infatti il suo campionato con più reti era stato il 2023/24 dove aveva raggiunto quota sette, superata appunto nel match di ieri.