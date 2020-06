Mediaset scarica Tiki Taka, Pardo pronto a ripartire da La7: con lui Vieri, Cassano e Totti

Dopo l'annuncio dell'interruzione del programma 'Tiki Taka' sulle reti Mediaset, per Pierluigi Pardo potrebbe essere tempo di cercare una nuova casa dove cimentarsi nella conduzione. Come riportato da Calcio&finanza, secondo le ultime voci il conduttore non avrebbe rinnovato il contratto con l’emittente di Cologno e avrebbe bussato alla porta di La7 e di Urbano Cairo, per condurre un programma nel quale sarebbero inseriti Antonio Cassano e Christian Vieri. Nel nuovo programma potrebbe essere presente anche Francesco Totti.