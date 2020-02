Mertens insegue Hamsik, tre gol per entrare nella storia del Napoli

Dries Mertens, vicino all'addio già nella scorsa finestra invernale di mercato, è rimasto a Napoli. Uno dei motivi che potrebbe aver spinto il belga a non abbandonare l'azzurro, oltre al possibile rinnovo che non è ancora tramontato, anche la possibiltà di entrare nella storia del club partenopeo. Marek Hamsik è il giocatore in testa alla classifica dei marcatori storici del Napoli con 121 reti: Mertens, invece, è a 119, mancano tre gol al folletto belga per entrare nella storia del club. Cosi già contro l'Inter può essere l'occasione buona per tenere viva la corsa verso Hamsik.