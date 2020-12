Mertens re degli assist in A: con 'Ciro' in campo il Napoli parte dall'1-0

Dries Mertens, con i due assist forniti ieri a Demme e Petagna in Crotone-Napoli, si è portato in testa alla speciale classifica della Serie A con 5 passaggi vincenti. L'attaccante azzurro, tra l'altro realizzando anche 4 gol in stagione, ha contribuito ha ben 9 reti delle 24 segnate in campionato dal Napoli. Quindi il 37,5% delle marcature dipendono dal belga che avendo collezionato 9 presenze, ha avuto il merito di portare un gol in ogni partita da lui giocata. In pratica quest'anno con 'Ciro' in campo il Napoli parte dall'1-0.