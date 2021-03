Milan-Napoli, ecco dove vedere il match in Tv e streaming

Dove vedere Milan-Napoli in tv? La sfida di domenica sera per la 27^ giornata di campionato, verrà trasmessa in diretta tv da Sky Sport. Il canale di riferimento sarà Sky Sport Uno, oppure sul canale 251 di Sky Sport.

Sarà possibile guardare il match anc he in live streaming tramite le applicazioni Sky Go e Now Tv per smartphone, pc, smart tv e tablet.