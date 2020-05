Min. Salute avverte: "Siamo preoccupati dall'ipotesi di una seconda ondata epidemica"

Roberto Speranza, Ministro della Salute, è intervenuto ai microfoni di Sky Tg 24 sul non abbassare la guardia in vista di una possibile seconda ondata epidemica: "Una seconda ondata epidemica è temuta da tutti gli scienziati del mondo e chi ha il compito delle decisioni politiche non può sottovalutare tale eventualità e dobbiamo farci trovare pronti. Per questo, abbiamo aumentato i posti in terapia intensiva del 115%. Siamo preoccupati dall'ipotesi di una seconda ondata e il Paese deve farsi trovare pronto nella sua interezza".