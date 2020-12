Mistero Rrahmani, è uno dei due azzurri (escluso Milik) mai utilizzati in questa stagione

Quello di Amir Rrahmani è un percorso davvero particolare in casa Napoli. Arrivato con belle speranze, il difensore kosovaro è stato out a causa del contagio da Coronavirus, ma in tutto il suo avvio di stagione non è mai stato impiegato da Gennaro Gattuso. Non solo a causa del Covid-19, quella di Rrahmani per molti sembra sia una vera e propria bocciatura da parte dell'allenatore.

Un dato è emblematico riguardo l'ex Verona: il difensore,, infatti, è l'unico giocatore di movimento (escluso ovviamente Milik) a non essere mai stato impiegato fino a questo momento dall'allenatore calabrese. Come lui soltanto Nikita Contini, che però ha il ruolo di terzo portiere dietro a due colossi come Ospina e Meret.